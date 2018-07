En person er tilbageholdt i forbindelse med branden ved OK-Centeret Enghaven i Søvind øst for Horsens.

»Jeg kan bekræfte, at vi har tilbageholdt en person og efterforsker det som en påsat brand,« siger vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, Lars Grønlund, til B.T.

Beboere fra OK-Centeret Enghaven i Søvind øst for Horsens blev søndag aften blevet evakueret sammen med centerets personale. Det skete, efter at der udbrød en brand i en af centerets fløje.

Flammerne tog til kort før klokken 19 og kort før klokken 20.30 oplyste politiet, at branden stadig ikke var under kontrol. Evakueringen var dog afsluttet.

Status på branden på OK Centret Enghaven, branden er stadig ikke helt under kontrol endnu men man har tilendebragt evakuering på stedet. Der er ikke kendskab til at der skulle være tilskadekomst. — SydøstjyllandsPoliti (@SydOjylPoliti) July 22, 2018

»Der er umiddelbart ikke kendskab til personskader,« påpeger vagtchefen.

OK-Centeret Enghaven er et bo- og behandlingstilbud for mennesker, der har psykiske problemer.

Ifølge vagtchefen bor der omkring 50 personer på stedet. Det er søndag aften endnu ikke muligt at sige, hvor meget af bygningen der er er gået ild i.

Beboerne og personalet er blevet samlet, så myndighederne er sikre på, at alle er kommet ud fra centeret.

Branden udvikler kraftig røg. Derfor anbefaler vagtchefen, at personer, der befinder sig i området søger væk fra røgfanen og lukker døre og vinduer.

Da branden ikke er slukket endnu, er det ifølge Lars Grønlund ikke muligt at sige noget om, hvordan den er startet.

/ritzau/