»For mig tyder det på en desperation uden lige. Normalt foretager man ransagning så tæt på anholdelsen som muligt af frygt for, at der bliver slettet spor. I det her tilfælde må man erkende, at der har været rigeligt tid til det.«

Sådan siger Hans Jørgen Bonnichsen, tidligere operativ chef i Politiets Efterretningstjeneste (PET), til Berlingske.

Udtalelsen kommer i kølvandet på, at et større hold efterforskere fra Østjyllands Politi torsdag i sidste uge ransagede hjemmet hos en person tæt på den varetægtsfængslede chef for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), Lars Findsen.

Ransagningen fandt sted to måneder efter anholdelsen af FE-chefen 8. december i Københavns Lufthavn.

Bonnichsen siger desuden, at han mener, det »lugter langt væk« af, at politiet har ledt efter ting, der kunne medvirke til at opretholde varetægtsfængsling af Lars Findsen.

FE-chefen er sigtet for at lække fortrolige oplysninger og risikerer efter straffelovens paragraf 109 op til 12 års fængsel for forbrydelser mod staten.

Da sagen behandles for dobbelt lukkede døre, får offentligheden ikke i detaljer indblik i, hvad sagen mere konkret handler om.

Ind til videre er Lars Findsen varetægtsfængslet frem til 3. marts.

Østjyllands Politiet har ikke ønsket at kommentere ransagningen overfor Berlingske.

Hans Jørgen Bonnichsen forklarer, at han har hørt om ransagningen fra »en kilde tæt på efterforskningen«.

Lars Findsen selv har nægtet sig skyldig i sagen.