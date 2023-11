En person er tirsdag eftermiddag blevet stukket ned med kniv på Kongens Nytorv i Københavns centrum.

Det oplyser vagtchef fra Københavns Politi, Michael Andersen, til B.T.

Kort forinden begik tre gerningsmænd et røveri mod en juvelerforretning i Grønnegade ikke langt derfra.

»Vi har en anmeldelse om et røveri i Grønnegade klokken 15.09, og klokken 15.11 fik vi en anmeldelse om et knivstikkeri på Kongens Nytorv,« fortæller vagtchefen, som endnu ikke kan sige med 100 procents sikkerhed, hvorvidt der er en sammenhæng mellem de to hændelser.

Politiet har dog anholdt to formodede gerningsmænd, som politiet sætter i forbindelse med de to hændelser.

Den tredje gerningsmand er fortsat på fri fod.

Politiet er massivt til stede i indre by og i særdeleshed omkring Kongens Nytorv.

B.T.s reporter på stedet fortæller, at en del af Kongens Nytorv omkring Sydbank og Hotel d'Angleterre er spærret af.

På nuværende tidspunkt er der ingen oplysninger om den forurettedes tilstand.