Fyns Politi er i øjeblikket talstærkt til stede i Vollsmose, hvor en person er blevet stukket med kniv.

Personen er blevet kørt på sygehuset.

Det oplyser Fyns Politi på Twitter.

'Der er tale om en hændelse i en familie', lyder det.

Knivstikkeriet fandt sted ved Lærkeparken i Vollsmose.

Den formodede gerningsmand er anholdt, oplyser politiet.

'Intet tyder på, der er andre implicerede end offer og gerningsmand. Men vi bliver i området for at lave den nødvendige efterforskning', lyder det i et opfølgende tweet fra politikredsen.

Fyns Politi modtog anmeldelsen klokken 13:39.

Opdateres...