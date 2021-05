Nordjyllands Politi har modtaget en anmeldelse om knivstikkeri lørdag aften.

En person er kommet til skade og kørt på Aalborg Universitetshospital, men er ikke i kritisk tilstand.

Det bekræfter vagtchefen.

Knivstikkeriet fandt sted i Birkelse lidt udenfor Aabybro.

Kl. 19:42 modtog vi en anmeldelse om knivstikkeri på Bindeleddet i Birkelse. I forbindelse med et større slagsmål er en person stukket med kniv. Flere personer er anholdt. Personen kørt til Aalborg sygehus - ej kritisk tilstand. Vi er massivt tilstede i området og har på — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) May 29, 2021

Politiet er massivt til stede i området.

Flere personer er anholdt.

Politiet er ved at danne sig et overblik over situationen.

Opdateres …