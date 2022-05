Københavns Politi er fredag aften rykket ud til et knivstikkeri på en adresse ved Hegnshusene i Brønshøj.

Det bekræfter politikredsen over for B.T.

»Vi kommer frem til adressen og konstaterer, at der er en person, der er blevet stukket i maveregionen. Det er vores bedste overbevisning, at der har været en konflikt mellem nogle personer på adressen, som har udviklet sig til et knivstikkeri,« fortæller Martin Kajberg, vagtchef ved Københavns Politi.

Vagtchefen fortæller, at de to personer har en relation til hinanden, men vil på nuværende ikke beskrive denne relation nærmere, ligesom han heller ikke vil oplyse køn og alder på de implicerede.

Den forurettede er kørt til behandling på Rigshospitalet, og vagtchefen kan ikke oplyse nærmere om, hvor kritisk tilstanden er.

Gerningsmanden løb efterfølgende fra stedet, men ringede kort efter til politiet, hvor personen oplyste sin lokation.

»Personen er nu blevet anholdt,« fortæller vagtchefen.

Politiet modtog anmeldelsen 20.42, og er fortsat til stede på adressen.

B.T. følger sagen.