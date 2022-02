Frederikssund Station er i øjeblikket spærret af, fordi der har været et knivstikkeri.

Det oplyser Nordssjællands Politi til B.T.

Personen, der er blevet stukket, blev fundet i toget, efter at være blevet stukket på stationen.

Politiet er til stede på stationen.

Vagtchef for Nordsjællands Politi Daniel Cunnely oplyser, at personen er uden for livsfare.

Gerningsmanden er endnu ikke fundet.

S-tog-trafikken er ifølge politiet kun påvirket ved Frederikssund, da det er endestation på S-tog-strækningen.

