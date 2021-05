Festen på en bodega i Herning blev fredag aften afbrudt.

Omkring klokken 21.40 blev gæsterne på Bodega City Cafeen beordret til at forlade stedet af politiet, fordi en person var blevet stukket med en kniv i den gade, hvor bodegaen ligger.

Det skriver Herning Folkeblad.

Avisen har talt med indehaveren af bodegaen, der fortæller, at knivstikkeriet fandt sted i nabolaget, og at offeret søgte tilflugt på toilettet.

Han fortæller desuden, at offeret blødte kraftigt fra ansigtet.

Midt- og Vestjyllands Politi blev derfor tilkaldt, og her lyder det fra vagtchefen, at én person er kommet til skade i forbindelse med knivstikkeriet.

Vedkommende er kørt til behandling på skadestuen.

På bodegaen understreger indehaveren over for Herning Folkeblad, at værtshuset på ingen måde havde noget med knivstikkeriet at gøre.

Politiet har i forbindelse med efterforskningen spærret store dele af Fonnesbechsgade af. Både værthusets mange gæster, og dem der opholdt sig udenfor, blev bedt om at forlade stedet.

Det har ikke været muligt for B.T. at komme igennem til vagtchefen hos Midt- og Vestjyllands Politi.