Politiet er fredag aften rykket ud til et knivstikkeri i Avedøre. Knivstikkeriet har fundet sted ved Karatmagerporten.

»Jeg kan bekræfte, at vi er til stede, fordi en person formentlig er blevet stukket med en kniv. Der er i hvert fald skader, der tyder på knivstik,« siger Jens Møller vagtchef ved Københavns Vestegns Politi.

Ifølge vagtchefen er politiet lige landet på stedet, og de ved derfor endnu ikke, hvad der er gået forud.

»Vi skal nu til at redde trådene ud for at finde frem til, hvad der er op og ned i sagen.«

Vagtchefen ved heller ikke, hvor alvorligt tilskadekommen manden er.

»Jeg kender ikke hans tilstand, men han er i hvert fald i live.«

Politiet modtog anmeldelsen klokken 19.32.

