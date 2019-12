Københavns Politi har søndag aften afspærret Langebro og Knippelsbro i København, hvor stærkt bevæbnede betjente holder vagt.

Dette for at sikre, at en person, betjente omkring klokken 21 søndag forsøgte at anholde i Dragør på Amager, ikke kommer ind til Indre By.

Pågældende stak nemlig af i en bil, da han blev forsøgt anholdt.

I den forbindelse var han ved at påkøre flere politifolk, og der blev derfor afgivet skud fra politiets side, oplyser vagtchef ved Københavns Politi Henrik Sveistrup.

Vagtchefen kan ikke oplyse, hvorfor politiet har haft interesse i at anholde personen i første omgang.

Han fortæller, at politiet netop har fundet det køretøj, han stak af i, og at de nu er ved at sikre sig, at han ikke er stukket af i et nyt køretøj.

Henrik Sveistrup forventer, at broerne vil blive genåbnet inden længe.

Opdateres...