Sent tirsdag aften oplyser Københavns Politi, at der har været et skyderi i København. En person er ramt.

'Der har været et skyderi på Amagerfælledvej, hvor 1 person er ramt,' skriver politiet på Twitter.

Københavns Politi oplyser, at den skudramte persons tilstand er ukendt. Politi og redning er på vej til stedet.

Politiet har ikke flere oplysninger i sagen i skrivende stund.

Der har været et skyderi på Amagerfælledvej, hvor 1 person er ramt. Tilstand pt. ukendt. Politi og redning er på stedet. Pt. ikke yderligere. #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) June 19, 2018

Opdateres..