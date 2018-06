Sent tirsdag aften er Københavns Politi massivt til stede på Amager. Her har de spærret et kryds af, efter der har været et skyderi.

'Der har været et skyderi på Amagerfælledvej, hvor 1 person er ramt,' skriver politiet på Twitter.

Københavns Politi oplyser, at den skudramte persons tilstand er ukendt. Politi og redning er på vej til stedet.

Politiet har ikke flere oplysninger i sagen i skrivende stund.

Der har været et skyderi på Amagerfælledvej, hvor 1 person er ramt. Tilstand pt. ukendt. Politi og redning er på stedet. Pt. ikke yderligere. #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) June 19, 2018

B.T. medarbejder på stedet fortæller, at politiet er mødt talstærkt op. Krydset ved DR-byen og Netto på Amagerfælledvej er helt afspærret. Der er omkring 10 patruljevogne på stedet. Derudover er der også tilkaldt hunde.

B.T. følger sagen...