Den mand, der blev ramt af skud på Amagerfælledvej sent tirsdag aften, er omkommet af sine kvæstelser.

»Hans liv stod ikke til at redde,« fortæller vagtchef Henrik Svejstrup tidligt onsdag morgen til B.T.

»De pårørende er underrettet.«

Københavns Politi kan på nuværende tidspunkt ikke give nærmere oplysninger om den dræbtes alder og øvrige identitet.

»Vi kan ikke kommentere sagen nærmere, men jeg kan sige, at vi stadig har teknikere ude på gerningsstedet, og de skal selvfølgelig arbejde færdigt. Så skal vi have samlet alle de vidneafhøringer, vi har lavet i løbet af natten, så vi har noget at arbejde videre med i løbet af formiddagen,« fortæller Henrik Svejstrup.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 23.03 tirsdag, fortalte Henrik Svejstrup tirsdag aften, og politiet var efterfølgende massivt til stede.

Der har været et skyderi på Amagerfælledvej, hvor 1 person er ramt. Tilstand pt. ukendt. Politi og redning er på stedet. Pt. ikke yderligere. #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) June 19, 2018

»Vi ved på nuværende tidspunkt kun, at én person er ramt, og at den pågældende er under behandling på Rigshospitalet,« lød det fra vagtchefen tirsdag aften.

Skyderiet skete omkring Amagerfælledvej nummer 93.

Det er onsdag morgen stadig uvist, om skudepisoden har tilknytning til opgøret mod rivaliserende bander i hovedstadsområdet, skriver nyhedsbureauet Ritzau.

Foreløbig er der ikke foretaget nogen anholdelser i forbindelse med tirsdagens skyderi, oplyser vagtchef Henrik Svejstrup.

B.T.'s medarbejder på stedet fortalte tirsdag aften, at politiet var mødt talstærkt op. Krydset ved DR-byen og Netto på Amagerfælledvej var helt afspærret, der var omkring 10 patruljevogne på stedet, og derudover var der også tilkaldt hunde.

Kender du noget til sagen? Så tip redaktionen på 1929@bt.dk eller via Facebook.

B.T. følger sagen...