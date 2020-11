Siden den 27. oktober har den 43-årige Maria From Jakobsen fra Frederikssund været forsvundet.

Nu efterforskes sagen som en drabssag – og politiet beder nu offentligheden om hjælp. Og de søger vidner, der har set to specifikke biler.

Det oplyser Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse onsdag.

Nordsjællands Politi har siden slutningen af oktober haft efterlyst den 43-årige Maria From Jakobsen fra Frederikssund, og mandag kom det frem, at man har ændret til at efterforske det som en drabssag.

Foto: Nordsjællands Politi Vis mere Foto: Nordsjællands Politi



»Vi har for nylig fået nogle indikationer på, at der kan være begået en alvorlig forbrydelse mod Maria From Jakobsen,« siger vicepolitiinspektør Lau Lauritzen.

De nye oplysninger medførte, at en 44-årig mand mandag eftermiddag blev sigtet for drabet på den savnede kvinde og varetægtsfængslet i 14 dage.

I forbindelse med den videre efterforskning vil Nordsjællands Politi gerne høre fra borgere, der har oplysninger, som kan være med til at klarlægge, hvad der er sket i dagene op til og umiddelbart efter, at Maria From Jakobsen blev meldt savnet.

FAKTA: DE TO BILER De to biler, som Nordsjællands Politi interesserer sig for, er følgende: 1. En hvid Chevrolet Spark med registreringsnummer AK 82 345. 2. En grå Suzuki Baleo med registreringsnummer CH 78 908. Den grå Suzuki Baleo har påmonteret et anhængertræk og har muligvis kørt med en trailer. Traileren har registreringsnummer BM 54 47.

»Vi vil meget gerne høre fra borgere, som i perioden fra den 25. oktober til den 4. november har set en hvid Chevrolet Spark eller en grå Suzuki Baleo og eventuelle personer i eller omkring bilerne på Rødkildevej og Frederikssundsvej i København, ved et sommerhus på Vesterled i Nykøbing Sjælland eller ved en genbrugsplads et sted på Sjælland. Den grå Suzuki har anhængertræk og kan muligvis have haft en trailer med sig,« siger Lau Lauritzen.

Foto: Nordsjællands Politi Vis mere Foto: Nordsjællands Politi

Vicepolitiinspektøren betegner sagen som ganske speciel, idet den er begyndt som en sag om en savnet person og nu har udviklet sig til en efterforskning af et muligt drab.

»Det er naturligvis en sag, som vi behandler med meget stor alvor, og jeg håber, at de borgere, som har oplysninger, der kan hjælpe os videre i efterforskningen, vil kontakte os,« siger Lau Lauritzen.

Den 43-årige kvinde forsvandt 26. oktober fra sit hjem i Frederikssund. Kvindens bil blev senere fundet på Rødkildevej ved Bellahøj af en beboer i området, men siden har der ikke været afgørende nyt i sagen.

Sagen har været prioriteret højt af politiet, som flere gange siden har sendt efterlysninger ud og anmodet om offentlighedens hjælp til at finde kvinden.

Foto: Nordsjællands Politi Vis mere Foto: Nordsjællands Politi

Hvis du ved noget, bedes du ringe til Nordsjællands Politi på telefonnummeret 114.