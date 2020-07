En person sidder fast i en skorsten i ca. 120 meters højde.

Det skriver Hovedstadens Beredskab på Twitter.

Personen er blevet utilpas under arbejde i skorstenen, der ligger på Stæhr Johansens Vej på Frederiksberg nær København, og skal have hjælp til at komme ned.

Specialtjenesten er nu rykket ud og er i gang med at iføre sig højderedningsudstyr.

»Der er en person, der er oppe for at lave et eftersyn med skorstenen, og vedkommende er blevet skidt tilpas - eller utilpas,« siger operationschef ved Hovedstadens Beredskab, Tim Ole Simonsen, til B.T.

»Vi er derude med redningsudstyr og oppe hos patienten lige nu, og vi skal så til at planlægge, hvordan vi får ham ned.«

Skorstenen, som personen sidder fast i, er 125 meter høj. Ifølge TV 2 Lorry er der tale om skorstenen ved Frederiksberg Forsyning.

Manden sidder indvendigt i skorstenen, hvor redningsaktionen altså også foregår.

Der er både ambulance, politi og læge på stedet.

Vi er fremme med redningsudrykning på Stæhr Johansens vej FRB, en person er under arbejde blevet utilpas og sidder indvendig i en skorsten i ca. 120 meters højde. Specialtjenesten rigger til med højderedningsudstyr, opdateres..... — Hovedstadens Beredskab (@HBeredskab) July 23, 2020

