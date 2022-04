Torsdag ved frokosttid kører der ingen S-tog mellem Valby og Flintholm i København.

Det skyldes en personpåkørsel, oplyser DSB.

Derfor kører Linje H ikke.

Linje C kører mellem Frederikssund og Flintholm og igen mellem Valby og Klampenborg.

Det skydes, at en person er blevet ramt af toget ved Langgade Station.

Vagtchefen ved Københavns Politi bekræfter over for B.T., at både politi og redningsmandskab er på stedet, men han ønsker ikke at kommenterer sagen yderligere.

Han oplyser dog, at den pågældende har overlevet ulykken.

Du kan følge togdriften på Rejseplanen.dk.