En person er blevet ramt af et tog ved Rødovre Station. Politiet og redningsarbejdere arbejder netop nu ved ulykkesstedet.

Derfor er togdriften indstillet mellem København og Høje Taastrup, oplyser DSB kort før klokken 14.30.

'Vi afventer en melding fra myndigheder, så vi kan endnu ikke sige, hvornår togene kører igen.'

'Tidligere anbefalede vi, at du kunne benytte S-tog, men vi har netop fået at vide, at de også er blevet bedt om at standse trafikken,' skriver DSB på sin hjemmeside.

B.T. har været i kontakt med Københavns Vestegns Politi, der bekræfter ulykken.

Politiet har ikke yderligere oplysninger i øjeblikket.

Heller ikke politiet kan sige noget om, hvornår der igen kører tog på strækningen.

Opdateres....