Togene holder stille mellem København H og Høje Taastrup Station.

»Jeg kan bekræfte, at vi har fat i en person derude, men jeg kan ikke sige noget om, hvilken tilstand vedkommende er i,« siger vagtchef ved Københavns Politi, Henrik Stormer, til B.T.

Politi og redning er klokken 21.20 færdige med redningsarbejdet, men Banedanmark lader ifølge politiet togene holde stille lidt endnu, mens de inspicerer en køreledning. Det skriver politiet på Twitter.

Derfor har DSB indsat togbusser mellem København H og Valby.

Opdatering personredning mellem Ny Carlsberg Staion og Valby Station. #HBR har ydet førstehjælp og overdraget person til ambulance og læge. Vi er herefter færdige med Vores opgave og kører tilbage til stationerne igen. — Hovedstadens Beredskab (@HBeredskab) December 12, 2018

Københavns Politi skriver derudover på Twitter, at der er set unge mennesker på sporene ved Valby Station, hvilket også er en af grundene til, at togdriften er indstillet.

Hovedstadens Beredskab har på Twitter skrevet, at de er på vej til en personredning mellem Ny Carlsberg Station og Valby Station. I en opdatering skriver de, at de er færdige med førstehjælp, og at personen er i en ambulance og på vej til en læge.

Det kan Henrik Stormer også bekræfte.

»Påkørslen er sket lige ud for Ny Carlsberg Station,« siger han.

Politi og redning er færdige ved Carlsberg St., men BaneDanmark skal inspicere en ramt køreledning, før driften genoptages.#politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) December 12, 2018

Der kører ikke S-tog mellem Valby Station og Dybbølsbro, skriver DSB

Politiet fik anmeldelsen klokken 20.19. Vagtchefen har endnu intet overblik over, hvornår togene begynder at køre igen.

Opdateres...