En person er tirsdag aften blevet ramt af et tog.

Det oplyser DSB på Twitter, hvor de også skriver, at der grundet personpåkørslen ikke kører tog mellem Roskilde og Høje Tåstrup.

'Vi afventer en melding fra politiet, så vi kan endnu ikke sige, hvornår vi kan køre igen,' lyder det fra DSB.

DSB oplyser endvidere, at de førsøger at bestille togbusser til at køre mellem Høje Tåstrup og Roskilde.

B.T. forsøger at få en kommentar fra politiet angående påkørslen.

Opdateres...