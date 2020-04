Københavns Politi er lige nu til stede i Husum i København i forbindelse med et skyderi.

Det oplyser Københavns Politi til B.T.

På Twitter skriver Københavns Politi, at én person er blevet ramt af skud, og til B.T. bekræfter de, at der er blevet afgivet flere skud i forbindelse med skyderiet nær Åfløjen, hvor et større område er afspærret.

Politiet kan ikke sige noget om personens tilstand på nuværende tidspunkt.

Billeder fra området viser en parkeret mørk Toyota med flere skudhuller i et af sidevinduerne og et skudhul i bagruden.

B.T.s mand på stedet fortæller, at politiet er massivt til stede. En ambulance er også fremme på stedet, oplyses der.

Politiet forventer at være der 'i en rum tid endnu' for at foretage kriminaltekniske undersøgelser.

Politiet kan ligeledes heller ikke oplyse, hvorvidt gerningsmændene er på fri fod eller er i politiets varetægt.

Skyderiet har fundet sted i et kvarter, som politiet i forvejen har vurderet til at være særligt udsat for blodige handlinger i det fri.

4. april indførte Københavns Politi visitationszoner i Husum, på Nørrebro og Frederiksberg efter tre skudepisoder og en forsætlig påkørsel.

