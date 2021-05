Sent lørdag aften blev en mand skudt med hagl i Esbjerg.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Skudepisoden fandt sted sent lørdag aften i Esbjerg Ø.



Der er foretaget anholdelse i sagen, og den efterforskes fortsat, oplyser politiet.

En person er sent lørdag aften ramt af skud i Esbjerg Ø. Vi har foretaget anholdelse i sagen og efterforsker fortsat. På nuværende ej yderligere. Vagtchefen. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) May 2, 2021

Vagtchef Ole Aamann siger til JydskeVestkysten, at offeret er uden for livsfare.

»Meget sent i aftes fik vi en anmeldelse om, at en person er ramt af skud. Han er ramt af flere hagl fra et haglgevær,« siger han til avisen.

Det er endnu uvist, hvad der er gået forud for skudepisoden.

Politiet kan heller ikke endnu oplyse, hvorvidt der er relation mellem offeret og den formodede gerningsmand.