En person er tirsdag morgen blevet påkørt af Aarhus Letbane.

Det er endnu uvist, hvad personens tilstand er.

Det skriver Århus Stiftstidende.

Ulykken betyder, at togene på Aarhus Letbane i øjeblikket holder stille mellem Aarhus H og Lisbjerg Skole.

På Midttrafiks hjemmeside oplyses det samme:

'På grund af en personpåkørsel kører Letbanen i øjeblikket ikke mellem Aarhus H og Lisbjergskolen', lyder det.

Til B.T. oplyser pressevagten hos Midttrafik, at det skulle være en cyklist, der er blevet ramt.

Midttrafik opfordrer til, at man holder sig opdateret om, hvornår Letbanen genoptager driften på strækningen HER, men man regner med, at man snart kan gå i gang med at køre igen.

Opdateres...