En person er fredag eftermiddag blevet påkørt af et tog.

Det oplyser DSB.

Hændelsen er sket ved Åmarken og har ifølge DSB betydning for den kollektive trafik.

Over for B.T. bekræfter vagtchefen hos Københavns Vestegns Politi, at man arbejder på stedet.

Samtidig fortæller vagtchefen, at en person er afgået ved døden.

Der er tale om en ulykkelig hændelse.

De pårørende er ikke underrettet.

Der kører lige nu færre tog på Linje A og Linje E, mens der er indsat togbusser

B.T. følger sagen.