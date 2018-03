En person er torsdag formiddag blevet påkørt af et tog mellem Randers og Hobro. Derfor kører der færre tog mellem Aarhus og Aalborg.

Det oplyser Banedanmark og DSB på Twitter. Påkørslen er sket ved Fårup, hvor politiet arbejder efter ulykken.

Nordjyllands Politi oplyser, at der er tale om en påkørsel af en mand, og at hans pårørende er ved at blive underettet.

Der er på nuværende tidspunkt indsatsleder, patrulje og hundepatrulje på stedet.

»Jeg kan ikke sige så meget andet, end der er tale om en tragisk hændelse,« siger Jesper Sørensen, der er vagtchef ved Nordjyllands Politi.«

/Ritzau/