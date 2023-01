Lyt til artiklen

En person er mandag blevet påkørt af Letbanen i Aarhus.

Det oplyser trafikselskabet Midtrafik på sin hjemmeside.

Her fremgår det, at linjen L1 i øjeblikket ikke kører mellem Aarhus H og Lystrup.

»Årsagen til aflysningerne er en personpåkørsel,« lyder det.

Østjyllands Brandvæsen bekræfter over for B.T., at man har været ude til en personpåkørsel mandag morgen.

Anmeldelsen kom kl. 7.22, og at det skete ved Sletterhagevej, som ligger i bydelen Risskov.

Indsatsen på stedet er dog overstået igen.

»Vi var hurtigt derude med vores mandskab, og så var vi derude i en halv times tid, inden vi returnerede,« siger vagthavende operationschef Sune Andersen.

Det er Østjyllands Politi, der skal udtale sig om tilstanden hos den person, der er blevet ramt af letbanetoget. Det har dog ikke været muligt for B.T. at få en kommentar herfra.

Ifølge Midttrafik vil kørsel på den pågældende strækning blive genoptaget med afgangen kl. 9.48 fra Aarhus H.

Opdateres …