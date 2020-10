En person på et løbehjul er kommet til skade efter at have været involveret i en ulykke med en bus i Valby ved København.

Det skriver TV 2.

Mediet skriver, at Københavns Politi i øjeblikket er ved at undersøge, hvad der egentlig skete i sammenstødet mandag formiddag.

Personen på løbehjulet skulle ikke være kommet alvorligt til skade. Men vedkommende har klaget over smerter i ryggen og er derfor blevet kørt til tjek på hospitalet.

Opdateres...