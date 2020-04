En person er omkommet i en brand i Viborg skærtorsdag. Det skriver Viborg Stifts Folkeblad.

Branden fandt sted tidligere torsdag på Valmuevej 8 i den jyske by.

Da politiet kom frem til stedet, stod det klart, at en person havde mistet livet i flammerne.

»Området er afspærret, og vi forventer, at teknikere senere i dag vil undersøge brandstedet for at udelukke en eventuel forbrydelse. Undersøgelsen er rutine i den slags sager,« forklarer vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi, Carsten Henriksen, til mediet.

Politi og beredskabet fik meldingen om branden klokken 10.29, da en beboer i opgangen havde lugtet røg.

På billeder fra stedet kan man se, hvordan flammerne hærgede lejligheden på Valmuevej.

Endnu står det ikke klart, hvad der er årsag til branden. Samtidig er det ikke endeligt slået fast, at det var lejlighedens beboer, en kvinde, som er den omkomne.

Men politiet arbejder ud fra en teori om, at det er kvinden, der bor i lejligheden, der har mistet livet. De pårørende er underrettet, lyder det.