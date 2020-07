En person er tirsdag morgen omkommet i en brand i en lejlighed på Lauritz Sørensens Vej på Frederiksberg.

Det oplyser Københavns Politi til B.T.

»En person er afgået ved døden. Formentlig af røgforgiftning,« siger vagtchef Henrik Svejstrup.

Politiet fik anmeldelsen af branden klokken 8.12.

Kort efter var både politi og brandvæsen fremme, men desværre var det for sent at redde lejlighedens beboers liv.

»Der var temmelig meget røgudvikling i lejligheden og ild i noget indbo, da vi ankom,« siger operationschef ved Hovedstadens Beredskab, Michael Jonsen.

Politiets vagtchef Henrik Svejstup uddyber, at der blandt andet var gået ild i en sofa.

Hovedstadens Beredskab er stadig til stede på Lauritz Sørensens Vej, men overdrager snart sagen til skadesservice.

Branden er slukket og nåede ikke at sprede sig til andre lejligheder.

De pårørende til den afdøde er endnu ikke underrettet. Derfor kan politiet endnu ikke oplyse noget om personens køn eller alder.

