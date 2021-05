En person er mandag aften omkommet i en dødsbrand i Vejle.

Alarmen gik omkring klokken 22, hvor brandfolkene blev kaldt ud til en brand i en lejlighed i plejecentret Betty Sørensen Parken.

Da de ankom, fandt de en død person i lejligheden, skriver Vejle Amts Folkeblad.

Ifølge politiet er der formentlig tale om 87-årig mandlig beboer på plejecentret, og de pårørende til manden er blevet underrettet.

Ifølge lokalmediet blev lejligheden kraftig sodskadet, men branden nåede ikke at gå ud over andre lejligheder eller dele af plejecentret.

Mandag aften klokken 23.45 er politiet fortsat i gang med at arbejde på stedet, oplyser vagtchef ved Sydøstjyllands Politi Jeppe Thranum.

»Vi skal have lavet det, vi kalder for en findestedsundersøgelse, hvor vi får en retsmediciner ud. Simpelthen for at være sikker på, at vi får lukket alle huller – at der ikke er foregået noget mistænkeligt derude. Det er der dog ikke noget som helst, der tyder på,« siger han til Vejle Amts Folkeblad.

Det er endnu for tidligt at sige noget om den konkrete brandårsag, oplyser politiet.