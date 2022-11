Lyt til artiklen

En person er meldt savnet på et civilt tankskib i farvandet omkring Skagen.

Det oplyser Forsvaret til B.T.

»Der er tale om en filippinsk sømand. Han er sidst set i går klokken 17.30 og skulle være mødt på vagt i morges klokken 08.00, hvor han ikke er dukket op,« fortæller den vagthavende fra Forsvaret, Per Frederiksen.

Man frygter derfor, at manden kan være faldet over bord.

I forbindelse med eftersøgningen har Forsvaret sendt to redningshelikoptere i luften, ligesom deres to patruljeskibe 'Triton' og 'Freja' også er sat ind i håbet om at finde manden.

»Vi er endnu ikke klar over, hvad der er sket.«

B.T. følger sagen.