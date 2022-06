Lyt til artiklen

En person meldes fastklemt efter færdselsuheld på Ringvej i Nordborg.

»Redning, ambulance og politi på vej,« skriver Sydjyllands Politi på Twitter.

Der er tale om en soloulykke, uddyber vagtchef Ole Aamann.

Han ved endnu ikke, om der er trafikale udfordringer, men han forventer, der er mulighed for at komme forbi via en omfartsvej.

Opdateres …