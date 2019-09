En personpåkørsel betynder onsdag morgen, at der er indsat busser mellem Aalborg og Skørping.

Derfor må passagererne forvente en længere rejsetid, oplyser DSB, skriver tv2.dk.

Togene ventes først at køre igen omkring klokken 11.

Vagtchefen ved Nordjyllands Politi, Poul Fastergaard, bekræfter over for B.T., at politiet har fået en melding om en personpåkørsel.

»Vi har en indsatsleder og flere patruljer på stedet, og i øjeblikket er vi i gang med at undersøget sagen og finde ud af, hvad der præcis er sket.«

Han forklarer, at fordi påkørslen er sket i høj fart i et landområde, er det lige nu uklart, hvad toget har ramt, og hvor den eventurelt skadeslidte befinder sig.

Opdateres...