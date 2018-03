En person er i kritisk tilstand efter en ulykke på Sydmotorvejen ved Tappernøje onsdag morgen.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til BT.

Ulykken skyldtes ifølge vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi de glatte veje, der præger det meste af Sjælland onsdag morgen.

»To biler er kørt sammen på grund af snefygningen og de glatte forhold, og føreren til den ene bil er overført til Rigshospitalets Traumeadeling,« siger vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Ove Christoffersen.

Føreren af den anden bil er ikke umiddelbart kommet noget til, men vagtchefen kan ikke umiddelbart oplyse flere detaljer om de implicerede.

I øjeblikket er en bilinspektør på stedet for at lave undersøgelser, men det er muligt at passere stedet, oplyser vagtchefen.