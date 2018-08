En død person har formentlig ligget i Selsmosen i Taastrup siden engang i nat, vurderer politiet.

En forbipasserende ved Selsmosen i Taastrup fik søndag formiddag øje på noget usædvanligt ude i vandet og slog alarm.

»Ifølge anmeldelsen ligger der noget i vandet, der kunne ligne en krop, og da vi kommer derud, viser det sig, at der ligger en person i vandet, som bliver trukket i land,« fortæller Lars Guldborg, der er vagtchef ved Københavns Vestegns Politi.

En læge på stedet kunne fastslå, at personen var død. Ifølge Lars Guldborg har personen efter alt at dømme kun ligget i vandet i kortere tid.

»Der er formentlig tale om en, der har ligget der siden engang i nat,« fortæller Lars Guldborg.

Politiet arbejder søndag på at identificere den afdøde. Vedkommende havde nemlig ingen id-papirer på sig.

Og så skal politiet finde ud af, hvordan den pågældende er endt ude i Selsmosen. Efter alt at dømme er der dog næppe tale om en forbrydelse.

»Der er hverken i omgivelserne eller på den afdøde noget, som tyder på, at der skulle være sket noget kriminelt,« siger Lars Guldborg.

Til B.T. fortæller vagtchefen, at man fortsat arbejder på stedet:

»Vi er i gang med at identificere personen. Og vi ønsker ikke at melde køn eller andet ud, før vi har underrettet de pårørende. Lige nu er der intet på personen eller området derude, som tyder på, at der er tale om en forbrydelse. Og vi kan ikke udelukke en ulykke eller at personen har taget sit eget liv,« siger Lars Guldborg.

/ritzau/