Natten til tirsdag blev en person fundet død i Lyngby.

Det oplyser Nordsjællands Politi til tv2.dk.

Poliltiet efterforsker sagen, men vil ikke på nuværende tidspunkt oplyse, om der er tale om et drab.

Klik her og se mere TV fra Localeyes.dk

En person blev natten til tirsdag fundet død i et beboelseskvarter i Lyngby nord for København. En person blev natten til tirsdag fundet død i et beboelseskvarter i Lyngby nord for København.

Vagtchefen oplyser til TV2, at det var en nabo, der anmeldte sagen.

»Vi fik anmeldelsen fra en genbo klokken 01.25. Da vi kom til stedet, fandt vi en død person,« siger vagtchef ved Nordsjællands Politi Jan Hedeager til TV 2.

Politiets teknikere arbejder stadig på stedet, ligesom man er i gang med at underrette pårørende.

Det er ifølge Ekstra Bladet afdelingen for personfarlig kriminalitet, der efterforsker sagen.

Opdateres...