Torsdag morgen er en person fundet omkommet ved stranden ved Ebeltoft.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

I samme ombæring skrives det, at der muligvis kan være tale om en 76-årig mand, som tidligere er meldt savnet.

Det skriver politiet.

'Der er efter al sandsynlighed tale om den 76-årige mand, der 8. maj forsvandt efter en sejltur ud for Ebeltoft,' lyder det i tweetet fra politiet.

Her beskrives det videre, at meget tyder på, at han skal være faldet i vandet under sin sejlads.

Og derfor forventer politiet ikke, at der er tale om en kriminel handling.

Østjyllands Politi afslutter deres tweet med at konstatere, at de pårørende til den afdøde mand er underrettet.