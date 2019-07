Brandvæsnet arbejdede natten til fredag med at få kontrol over ilden i et hus på Gavlhusvej i Nykøbing Falster. Fredag middag oplyser politiet, at en person er fundet indebrændt i huset, og at det undersøges, om der ligger noget kriminelt bag. Presse-Fotos.dk/Ritzau Scanpix