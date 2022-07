Lyt til artiklen

En person er fundet død i en udbrændt bygning på Vantingevej i landsbyen Heden ved Ringe på Fyn.

Det oplyser Fyns Politi til Ritzau.

Boligen brød i flammer natten til torsdag, og efter branden blev en person meldt savnet.

Først fredag har det været sikkert nok at komme ind i huset.

Der er endnu ikke yderligere oplysninger om den afdøde.

Det er også fortsat uvist, hvad årsagen til branden er.

Fyns Politi skriver på Twitter, at branden fortsat efterforskes.

To mænd boede i huset, men en af dem var savnet efter branden, fortalte vagtchef Peter Vestergaard efterfølgende.

Torsdag morgen var det for varmt at komme ind i huset, og først fredag har det været muligt for politiet at undersøge brandstedet nærmere.