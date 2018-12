En person er fundet død i en udbrændt bil på Kildevej i Helsinge.

Det bekræfter Nordsjællands Politi overfor B.T.

»Vi får anmeldelsen fra en medborger tidligt lørdag morgen, og vi ankommer som nogle af de første på stedet. Her kan vi konstatere, at bilen er udbrændt indvendigt, og at en person sidder indeni. Vedkommende er afgået ved døden,« fortæller vagtchef Michael Hansen.

Han oplyser samtidig, at de endnu ikke kender identiteten på den afdøde og heller ikke kan sige, hvorvidt der er tale om en kvinde eller en mand.

Politiet har siden været i gang med efterforskningen. Her skal de klarlægge, hvad der ligger bag personens død.

»Vi er stadig til stede med teknikere, retsmedicinere og politifolk for at finde en brandårsag og for at finde ud af, hvorvidt der ligger en kriminel handling bag. Det er endnu for tidligt at sige noget om,« siger vagtchefen Michael Hansen.

Han oplyser dog til Frederiksborg Amts Avis, at bilen ikke er gået i brand, fordi den er forulykket.

Kildevej er fortsat spærret i begge retninger omkring den udbrændte bil.

Vejen forventes at åbne igen cirka klokken 11.15, oplyser vagtchefen.

Politiet opfordrer folk til at holde sig væk fra området.

