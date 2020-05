En person er natten til mandag fundet død under mystiske omstændigheder.

Personen er ifølge B.T.s oplysninger fundet død foran en Burger King-restaurant i Ørestaden på Amager i København, og politiet er talstærkt til stede.

Københavns Politi bekræfter, at der er fundet en person, som senere er blevet erklæret død, samt at politiet endnu ikke ved, hvordan personen er død.

»Det er rigtigt, at vi er til stede. Vi fik en anmeldelse kl. 00.00 om en livløs person i krydset Ørestads Boulevard og Hannemanns Allé,« siger vagtchefen til B.T.

»Nu er vi ved at undersøge, om personen er faldet eller blevet påkørt, eller hvad der er sket. Der er også nogle vidner på stedet, som vi skal have afhørt,« siger vagtchefen, som regner med at blive klogere på hændelsesforløbet i løbet af natten.

Politiet ønsker natten til mandag ikke at oplyse køn eller alder på personen, da vedkommendes nærmeste endnu ikke er underrettet.