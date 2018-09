Politiet har nu fundet en død person i den villa i Humlebæk, der natten til torsdag nedbrændte.

'Der blev fundet en død person i brandtomten. Det er formodentlig husets beboer, men det kan ikke siges med sikkerhed førend der i næste uge er foretaget retstekniske undersøgelser', skriver Nordsjællands Politi på Twitter.

De pårørende til husets beboer er underrettet om fundet.

Derudover ønsker politiet for nuværende ikke at kommentere sagen yderligere.

Der blev fundet en død person i brandtomten. Det er formodentlig husets beboer, men det kan ikke siges med sikkerhed førend der i næste uge er foretaget retstekniske undersøgelser. De pårørende til husets beboer er underrettet om fundet. Intet yderligere #politidk https://t.co/kUnZLkGoSk — Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) September 7, 2018

Torsdag kom det frem, at det ikke havde været muligt at finde ejeren af huset, efter branden var opstået midt på natten.

Myndighederne var blevet tilkaldt så sent, at det ikke var muligt at redde huset.

»Vi får en anmeldelse klokken 02.33 (torsdag, red.) og rykker ud sammen med brandvæsenet. Da vi når frem, er der høje flammer på stedet,« sagde vagtchef Christian Kobbernagel fra Nordsjællands Politi til Ritzau torsdag.

Politiet skal nu foretage en række undersøgelser af liget for at klarlægge, hvem den afdøde person er.

/ritzau/