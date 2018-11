Københavns Politi har torsdag eftermiddag og aften været til stede ved Ingerslevsgade 178 på Vesterbro i København, hvor en person er fundet død.

»En person er fundet død, og vi efterforsker det som et mistænkeligt dødsfald,« siger vagtchef ved Københavns Politi Jesper Frandsen til B.T.

Årsagen til, at politiet efterforsker det som 'mistænkeligt', er, at de ikke kender dødsårsagen.

»Vi er i gang med at klarlægge dødsårsagen, men det er ikke ensbetydende med, at det er et drab,« siger Jesper Frandsen, der fortæller, at politiets teknikker har forladt stedet.

Vagtchefen fortæller, at de pårørende er underettet og har ikke yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt.

»Jeg vil ikke tro, at vi ved mere før i morgen,« Jesper Frandsen, der heller ikke vil nærmere ind på køn eller alder på den afdøde person.

B.T.s udsendte talte tidligere med politiet på stedet, der kaldte lejligheden for 'et gerningssted'. Teknikere i blå dragter og en retsmedicinere ankom til opgangen lidt efter 17.

»Opgangen er spærret, og teknikere undersøger en lejlighed på 2. sal, hvor de tager billeder,« sagde B.T.s mand på stedet tidligere.

B.T.s udsendte har torsdag eftermiddag set politiet tale med tv-værten Sebastian Klein foran opgangen. B.T. understreger, at det ikke vides, om tv-værten har noget med situationen at gøre.

Københavns Politi har ikke bekræftet denne oplysning, og Sebastian Klein har afvist at udtale sig.

En beboer i opgangen på Ingerslevsgade 178 fortæller, at vedkommende er blevet afhørt af politiet, der spurgte ind til, om vedkommende havde hørt støj et par dage forinden.

Beboeren fortæller ydermere, at beboerne i den lejlighed, som politiet undersøger, ikke har boet der særligt længe.

Ifølge B.T.s mand på stedet var tre politibiler og en ambulance ved opgangen torsdag eftermiddag.

»Politi, en Falck-bil og en ambulance holder på cykelstien på hjørnet mellem Ingerslevsgade og Palnatokesgade foran en opgang til en lejlighed,« sagde han.

B.T. følger sagen...