Politiet efterforsker sag om dødfunden som mistænkeligt dødsfald. Personen er endnu ikke identificeret.

En person er torsdag fundet død i en lade på en landejendom ved Haderslev.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Politiet fik anmeldelsen om den livløse person klokken 17.26, og efterforsker sagen som et mistænkeligt dødsfald.

- Den dræbte er endnu ikke identificeret, og de pårørende derfor ikke underrettet, lyder det på politiets tweet.

Når en person bliver fundet død, og det ikke umiddelbart er klart, hvordan vedkommende er kommet af dage, efterforsker politiet altid sagen som et mistænkeligt dødsfald.

Det betyder, at man behandler sagen, som om der er tale om et drab, så vigtige spor ikke går tabt, hvis det skulle vise sig, at vedkommende har været offer for en forbrydelse.

Politiet skriver, at man torsdag aften ikke kan oplyse yderligere om sagen.

