Torsdag aften er en kite-surfer forsvundet ud for det nordjyske område Svinkløv i Jammerbugten. Helikoptere og både leder nu i området.

Klokken 20.34 blev Nordjyllands Politi informeret om, at kite-surferen var forsvundet. Han var torsdag aften taget i havet for at surfe.

»Vi har endnu ikke fået nogen meldinger om en person, der er savnet, så vi ved endnu ikke, hvem vi leder efter,« siger vagtchef for Nordjyllands Politi Jes Falberg.

Politiet fik meldingen fra en, der havde stået på land og set kite-surferen pludseligt forsvinde. Man har hverken fundet personlige ejendele eller genstande, surferen kunne have efterladt, som kunne indikere, hvem personen er, og om vedkommende er alene, så derfor hører Nordjyllands Politi gerne fra dig, hvis du ved noget om sagen.

Surferen var iklædt en mørk våddragt og havde en mørkegrøn drage påsat.

Politiet har taget flere både og helikoptere i brug, som skal eftersøge området, oplyser Nordjyllands Politi.