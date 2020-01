En person faldt lørdag eftermiddag i vandet ved Trelde Næs nord for Fredericia.

Derfor igangsatte Sydøstjyllands Politi en større redningsaktion i området med blandt andet læge, dykker, højderedningsberedskab, politi og både.

Omkring 17.40 oplyser vagtchef, Jesper Brian Jensen, dog at de har indstillet aktionen.

»Vi har opgivet at finde hende, fordi der er så stærk strøm derude,« siger vagtchefen.

Han fortæller, at redningsaktionen blev indstillet klokken 16.30, da man vurderede, at vedkommende på dette tidspunkt ville have ligget så længe i vandet, at chancen for at overleve var minimal.

Klokken 17.35 indstillede også beredskabsstyrelsen deres eftersøgning med en scanningsbåd, der var sat ind for at hjælpe med at lede efter personen på havbunden.

»Der er ikke andet at gøre nu end at afvente, om nogen ringer ind og melder en person savnet,« siger vagtchefen og tilføjer:

»Vi kan selvfølgelig også håbe, at personen har reddet sig selv op uden at være klar over, hvad man har sat iværk.«

Sydøstjyllands Politi modtog klokken 14.00 en anmeldelse fra nogle borgere, der var ude at gå. De havde set en person falde ned af en skrænt og forsvinde i vandet.

»Udover at der formodentligt er tale om en kvinde, har vi ikke noget signalement at gå ud fra, fordi vidnerne var på afstand, da de så det ske,« sagde vagtchef, Jesper Brian Jensen, tidligere på eftermiddagen.

Politiet har en formodning om, at personen kan være styrtet ned i forbindelse med et jordskred på skrænten.

»Det ligner, at skrænten er styrtet sammen, men om det har noget med faldet at gøre, ved vi ikke med sikkerhed,« sagde han.

Politiet har ikke modtaget anmeldelser om savnede personer i området.