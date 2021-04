En person er i kritisk tilstand efter han blev fanget i et jordskred.

Jordskredet fandt sted ved Roslev nord for Skive. Her var personen i gang med at graver render ud til et dræn, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

De andre personer, der var til stede, fik gravet manden delvist fri, inden redningsmandskabet ankom og tog over.

Personen er i kritisk tilstand og er nu fløjet til Skejby Sygehus med en redningshelikopter. Ingen af de andre kom til skade.

Politiet oplyser, at Arbejdstilsynet er blevet underrettet, og at de lige nu vurderer, om det er en sag, som de vil gå ind i.

B.T. følger sagen.