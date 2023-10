En person er faldet over bord fra færgen 'Tycho Brahe', som pendulerer mellem Helsingør og Helsingborg.

Færgen var på vej fra Danmark til Sverige.

Det skriver avisen Aftonbladet.

Redningsenheder fra både Sverige og Danmark deltager i eftersøgningen og to danske helikoptere er på vej.

»Båden var på vej fra Dammark til Sverige, da den pludselig vender og begynder at søge. Vi håber at finde personen ret hurtigt, for vandet er ikke så varmt,« siger Søfarts- og Luftredningscentralen til Aftonbladet.

Öresundslinjen bekræfter hændelsen til B.T., men henviser til Forsvarets 'Joint Rescue and Coordination Center.'

Nordsjællands Politi er bekendt med situationen, men oplyser, at de ikke har modtaget en anmeldelse.

»Vi er bekendt med, at en person er sprunget overbord. Vi ved også, at man søger med helikopter og både efter den pågældende person.«

Forsvaret bekræfter på X, at de er til stede i forbindelse med eftersøgningen.