Københavns Politi er til stede ved Fadet i Carlsberg Byen i København.

En person skulle ifølge politiet være »faldet ned fra en højde«.

»Vi ved på nuværende tidspunkt ikke mere om personens tilstand, men vi tager situationen alvorligt,« siger vagtchef ved Københavns Politi, Jonathan Wald.

Om personen er faldet fra en af tårnejendommene, kan vagtchefen ikke oplyse for nuværende.

Hovedstadens Beredskab er også på stedet og ved at skabe sig et overblik over hændelsen sammen med politiet, siger vagthavende operationschef ved Hovedstadens Beredskab, Frederik Ryber.

Fadet er en plads i det nyere bebyggede område af København, Carlsberg Byen. Her ligger blandt andet Pasteurs Tårn, der med sine 120 meter er Københavns højeste beboelsesejendom.

B.T. følger sagen...