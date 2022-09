Lyt til artiklen

En 36-årig syrisk mand er blevet fængslet i en omfattende hvidvask sag.

Manden er blevet varetægtsfængslet sigtet for organiseret hvidvask af mindst 126 millioner kroner. Sagen hænger sammen med et andet sagskompleks, hvor flere allerede er dømt.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

»Københavns Politi slog fredag aften til og ransagede på en adresse i Midt- og Vestsjællands Politikreds, hvor en 36-årig syrisk statsborger blev anholdt og sigtet for organiseret hvidvask af ikke under 126 millioner kroner. I dag blev han fremstillet i grundlovsforhør og efterfølgende varetægtsfængslet frem til den 28. september.«

Aktionen og sigtelsen af den 36-årige mand udspringer af en anden omfattende efterforskning i Københavns Politi mod et organiseret hvidvasknetværk.

I hvidvasknetværkssagen er en 22-årig mand, ligeledes syrisk statsborger, i mandags idømt tre års fængsel for medvirken til hvidvask af cirka 78 millioner kroner.

Han blev samtidig udvist af Danmark for bestandigt. Han udbad sig efterfølgende betænkningstid i forhold til eventuel anke. Derudover blev der den 3. august afsagt dom over netværkets formodede bagmand. Der er tale om en 45-årig mand, der blev idømt fem års fængsel for at have organiseret hvidvask af 128 millioner kroner.

Københavns Politi kan ikke udelukke, at efterforskningen vil føre til flere anholdelser.