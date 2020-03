En person er bragt til sygehuset efter et skyderi i Hundige fredag aften. Vedkommendes tilstand er ukendt.

En person er fredag aften blevet ramt af skud i boligområdet Askerød i Hundige sydvest for København.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi til Ekstra Bladet kort før midnat.

Vagtchefen hos Midt- og Vestsjællands Politi fortæller, at personen er bragt til sygehuset for at modtage behandling, men han kan ikke oplyse nærmere om vedkommendes tilstand.

Politiet er massivt til stede i området med blandt andet hundepatruljer og efterforskere for at afklare de nærmere omstændigheder bag skyderiet.

Midt- og Vestsjællands Politi modtog anmeldelsen om skyderiet klokken 23.00.

/ritzau/